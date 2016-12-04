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Максим Цветков: Фуркад преследовал меня, это было очень тяжело

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление в пасьюте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. 

- Когда мы прошли первый круг, я видел 14-15 соперников и понял, что многое будет решать сегодня стрельба. Старался сработать на ноль на рубеже. Это моя первая медаль в гонке преследования.

Мартен меня преследовал на последнем круге. Мне было очень тяжело. Если бы он вышел вперед, я бы постарался за ним зацепиться и побороться на финише, но старался не пропускать его и работать до конца, - рассказал Цветков.

Для 25-летнего Бабикова это первая победа в карьере на этапах Кубка мира. Антон, как и его товарищ по команде Максим Цветков - продемонстрировал идеальную стрельбу на четвертом, решающем огневом рубеже, в то время как лидер гонки Мартен Фуркад допустил два промаха.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Антон Бабиков (Россия) — 31.22,3 (1 промах).
2. Максим Цветков (Россия) +10,5 (0).
3. Мартен Фуркад (Франция) +15,2 (2).
4. Арнд Пайффер (Германия) +52,7 (3).
5. Эрик Лессер (Германия) +55,1 (2).
6. Симон Фуркад (Франция) +56,1 (2).
7. Михал Крчмарж (Чехия) +1.01,1 (0).
8. Антон Шипулин (Россия) +1.02,1 (3).
9. Симон Шемпп (Германия) +1.07,5 (3).
9. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.07,6 (4)…
17. Матвей Елисеев (Россия) +1.31,8 (4)…
26. Дмитрий Малышко (Россия) +1.46,9 (3)…
30. Евгений Гараничев (Россия) +2.17,1 (2).

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