Мартен Фуркад: Сегодня я не использовал свой шанс и потому расстроен гонкой

Пятикратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

- Я не использовал свой шанс сегодня и расстроен гонкой. Соревноваться было для меня сложнее, после того как я промазал дважды на первом рубеже. На стойке чувствовал ветер, нервничал, а лыжи были сегодня не так хороши. Не могу понять, с чем были связаны промахи на «лежке». Это то, чего нельзя допускать в следующих гонках. Из Эстерсунда я увезу домой хорошие впечатления. В Поклюку приеду уже перед стартом гонок, а готовиться буду дома, - заявил Фуркад.

Сегодня Мартен Фуркад финишировал третьим, пропустив вперед двух россиян - Максима Цветкова и Антона Бабикова.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Антон Бабиков (Россия) — 31.22,3 (1 промах).

2. Максим Цветков (Россия) +10,5 (0).

3. Мартен Фуркад (Франция) +15,2 (2).

4. Арнд Пайффер (Германия) +52,7 (3).

5. Эрик Лессер (Германия) +55,1 (2).

6. Симон Фуркад (Франция) +56,1 (2).

7. Михал Крчмарж (Чехия) +1.01,1 (0).

8. Антон Шипулин (Россия) +1.02,1 (3).

9. Симон Шемпп (Германия) +1.07,5 (3).

9. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.07,6 (4)…

17. Матвей Елисеев (Россия) +1.31,8 (4)…

26. Дмитрий Малышко (Россия) +1.46,9 (3)…

30. Евгений Гараничев (Россия) +2.17,1 (2).



