Александр Головин: Мне пока рано переходить в иностранный клуб
Полузащитник ЦСКА
Александр Головин заявил, что в ближайшее время он не собирается покидать клуб.
Также он считает, что ему еще рано играть за границей.
«Никаких сомнений
не было, ведь я знал, что буду продлевать контракт с ЦСКА.
О других командах даже не думал, никакого недопонимания с ЦСКА
нет. Считаю, что мне еще рано переходить в иностранный клуб. Сейчас
я зациклен только на игре за красно-синих.
Возможный уход Слуцкого?
Не хочется это комментировать. Но я надеюсь, что тренер
останется во главе ЦСКА», - цитирует Головина «Матч ТВ».
Напомним, что в
воскресенье Александр Головин стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему
молодому игроку, выступающему в РФПЛ.
Головин дебютировал
за ЦСКА в сентябре 2014 года в кубковом матче ЦСКА - «Химик» (Дзержинск). С тех
пор Головин провел за армейский клуб 56 игр, в которых забил 4 мяча. В активе
полузащитника также 8 матчей за сборную России (2 гола).