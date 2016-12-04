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Александр Головин: Мне пока рано переходить в иностранный клуб

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что в ближайшее время он не собирается покидать клуб. Также он считает, что ему еще рано играть за границей.

«Никаких сомнений не было, ведь я знал, что буду продлевать контракт с ЦСКА. О других командах даже не думал, никакого недопонимания с ЦСКА нет. Считаю, что мне еще рано переходить в иностранный клуб. Сейчас я зациклен только на игре за красно-синих.

Возможный уход Слуцкого? Не хочется это комментировать. Но я надеюсь, что тренер останется во главе ЦСКА», - цитирует Головина «Матч ТВ».

Напомним, что в воскресенье Александр Головин стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку, выступающему в РФПЛ.

Головин дебютировал за ЦСКА в сентябре 2014 года в кубковом матче ЦСКА - «Химик» (Дзержинск). С тех пор Головин провел за армейский клуб 56 игр, в которых забил 4 мяча. В активе полузащитника также 8 матчей за сборную России (2 гола). 

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