Лингарда не устраивает в «МЮ» зарплата 60 тыс фунтов в неделю

Переговоры полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда с клубом о продлении контракта пока проходят безуспешно, сообщает The Sun.

По данным издания, манкунианцы предлагают 23-летнему хавбеку пятилетнее соглашение с зарплатой 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю, однако Лингард хочет получать больше. В настоящее время его жалованье в два раза меньше.

Представители футболиста делают упор на то обстоятельство, что средний уровень зарплат в «МЮ» значительно выше предлагаемой полузащитнику суммы.

Напомним, Лингард является выпускником академии «Манчестер Юнайтед». Первый официальный матч за клуб он провел 16 августа 2014 года против «Суонси». 21 мая 2016 года он забил победный гол в ворота «Кристалл Пэлас» в финале Кубка Англии.

Менее месяца назад Лингард дебютировал в сборной Англии в игре против команды Мальты.

В нынешнем сезоне хавбек провел в АПЛ семь матчей и отметился одной результативной передачей.