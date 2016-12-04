Дмитрий Пирог: Думал, что решение будет в пользу Лебедева

Экс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог поделился впечатлениями от поединка между Маратом Гассиевым и Денисом Лебедевым.

- Кто был сильнее однозначно сказать невозможно. Если честно, не завидую тем судьям, которым пришлось вердикт свой озвучивать в конце этого боя, потому что он был достаточно равным и так много факторов, которые могли повлиять на решение.



У меня было впечатление, что с маленьким перевесом, скорее всего, будет решение в пользу Дениса Лебедева. Учитывая, что он немножко выровнял бой, смотрелся в разы получше в концовке, чем в начале и середине. Соответственно, он чемпион, а все мы знаем, что если ровный бой, то титул оставляют чемпиону. Но решение было другим, и здесь не поспоришь, потому как явное визуальное доминирование, постоянно прессинговал Гассиев, учитывая тот нокдаун, не удивляет и такой результат.



На мой взгляд, достаточно заслуженная победа, потому что Гассиев смотрел очень неплохо. Но еще раз хочу повториться, что если бы отдали в другую сторону, то вопросов особых не возникло, - цитирует Пирога «Спорт FM».



Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).