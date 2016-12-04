Зе Луиш: В Томске мне казалось, что я умираю

Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился воспоминаниями от матча против «Томи» в чемпионате России. Он сказал, что из-за холода ему было сложно играть.

- Смотрели ли ваши родственники в Кабо-Верде матч с «Томью»? Какая разница температур была в тот день между Сибирью и островом Фогу?

— В Томске мне казалось, что я умираю. Не мог двигать ни руками, ни ногами. Это был самый ужасный день за все то время, что живу в России. А моя семья в тот момент наслаждалась солнышком в Кабо-Верде. После матча родственники позвонили и сказали: «Зе, нам тебя жаль».



— Знаете ли вы, что болельщики называют вас Бонифацием?

— Да. Когда иду по улице, постоянно слышу за спиной: «Бонифаций! Бонифаций!..» Но мне это нравится, - цитирует Зе Луиша официальный сайт «Спартака».

Напомним, 5 ноября «Спартак» обыграл «Томь» со счетом 3:0.