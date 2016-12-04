Дмитрий Гунько: Мастерство наших футболистов никто не ставит под сомнение

Главный тренер дубля красно-белых Дмитрий Гунько прокомментировал игру своей команды против «Рубина», а также подвел итоги первой части чемпионата.

- На поле была команда! Мастерство наших футболистов никто не ставит под сомнение, но лучше всего оно проявляется в сочетании с самоотдачей. И сегодня, считаю, она была колоссальной. Ребята действовали с огромным желанием. Так что, несмотря на два пропущенных мяча, мы выиграли по делу.

- Вы заменили практически всех футболистов в оборонительной линии. Почему?

- Игроки стартового состава выполнили все, о чем мы договаривались. Но те, кто остался в запасе, хорошо работают на тренировках и тоже заслужили право выйти на поле.

- Что скажете о первой части сезона?

- Нашу команду стоит оценивать не столько по месту в турнирной таблице и набранным очкам, сколько по прогрессу футболистов. Считаю, что ребята сумели прибавить и неплохо проявили себя. К сожалению, не обошлось без провальных игр: к ним я бы отнес матчи в Питере и Грозном. Но наши футболисты сделали нужные выводы и две заключительные встречи этого года провели на отлично.

- А какие из матчей вы бы назвали наиболее удачными для молодежки?

- Хороший матч получился с ЦСКА: это сильный соперник. Отмечу домашнюю встречу с «Локомотивом», когда мы полностью переиграли железнодорожников. Понравилась и недавняя встреча в Самаре: у «Крыльев» организованная и играющая команда, но мы были заметно сильнее. Сегодняшний матч тоже получился одним из лучших. Благодаря тому что нам удалось поставить победную точку в конце первого этапа, ребята уйдут на перерыв в хорошем настроении, - передает слова Гунько пресс-служба «Спартака»

Напомним, что в матче 17-го тура молодежного первенства России «Спартак» разгромил «Рубин» со счетом – 6:2.