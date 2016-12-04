Уле Эйнар Бьорндален: Русские биатлонисты возвращаются

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал успех россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

- Русские биатлонисты были сильны в течение многих лет, но у них не все получилось в прошлом сезоне. Сейчас они возвращаются.

Сегодня у меня хорошо работали лыжи. Я был на перспективной позиции в начале гонки, и мне, возможно, стоило упереться на трассе чуть больше. Увы, подвела стрельба, - заявил Бьорндален.

Уле Эйнар сегодня пересек финишную черту 12-м. На пьедестал почета поднялись Антон Бабиков, Максим Цветков и Мартен Фуркад.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Антон Бабиков (Россия) — 31.22,3 (1 промах).

2. Максим Цветков (Россия) +10,5 (0).

3. Мартен Фуркад (Франция) +15,2 (2).

4. Арнд Пайффер (Германия) +52,7 (3).

5. Эрик Лессер (Германия) +55,1 (2).

6. Симон Фуркад (Франция) +56,1 (2).

7. Михал Крчмарж (Чехия) +1.01,1 (0).

8. Антон Шипулин (Россия) +1.02,1 (3).

9. Симон Шемпп (Германия) +1.07,5 (3).

9. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.07,6 (4)…

17. Матвей Елисеев (Россия) +1.31,8 (4)…

26. Дмитрий Малышко (Россия) +1.46,9 (3)…

30. Евгений Гараничев (Россия) +2.17,1 (2).