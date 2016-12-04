Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив2 : 0Терек
Хоккей  Динамо Москва2 : 0Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Йокерит1 : 0Салават Юлаев
Футбол  Эвертон- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Парма» дома уступила ВЭФу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и ВЭФом завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 81:74 в пользу ВЭФа.

В составе победителей самым результативным стал Янис Блумс, который набрал 19 очков. У «Пармы» 22 очка в активе Данило Анджушича.

Пермский клуб проиграл все матчи и находится на последнем месте. ВЭФ находится на седьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Матч

Парма - ВЭФ

Место и дата

04 декабря 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Енисей» дома обыграл «Калев»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 99:90 в пользу «Енисея».«Астана» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 84:67 в пользу «Астаны».25 очков Шведа помогли «Химкам» разгромить «Автодор»Баскетболисты подмосковных «Химок» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли саратовский «Автодор».Душко Иванович: Сегодня все увидели результаты работы ЗайцеваГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ похвалил подопечного Вячеслава Зайцева.Павел Астахов: «Химки» удивлены решением РФБ разрешить дозаявку восьмого легионераГенеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал решение Российской федерации баскетбола (РФБ) разрешить клубам дозаявку восьмого легионера для участия в еврокубках. Он сказал, что такое решение их удивляет.Алексей Швед – самый ценный игрок Единой Лиги ВТБ в ноябреЗащитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед признан самым ценным игроком Единой Лиги ВТБ в ноябре.Димитрис Итудис: ЦСКА проводит хороший игровой отрезокГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (105:78).УНИКС дома обыграл «Калев»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 104:91 в пользу УНИКСа.«Локомотив-Кубань» обыграл ВЭФ, ЦСКА одержал победу в матче с «Нижним Новгородом»Завершились еще два матча регулярного чемпионата Единой лиги. Победы в них одержали «Локомотив-Кубань» и ЦСКА.«Парма» дома уступила «Астане»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 82:65 в пользу «Астаны».«Зенит» обыграл «Енисей» и одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил на выезде «Енисей» со счетом 100:75.Душко Иванович: Матч против «Цмоки» мы сыграли без пяти ведущих игроковГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над белорусским «Цмоки» в выездном матче Единой лиги ВТБ сакцентировал внимание на отсутствие в составе своей команды ряда ведущих игроков.«Химки» обыграли «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Цмоки-Минск» и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 77:73 в пользу «Химок».«Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским форвардом ГэбриеломФорвард из США Кенни Гэбриел и «Локомотив-Кубань» расторгли контракт по согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.Центровой Эйрс покинул ЦСКАЦентровой Джефф Эйрс покинул ЦСКА по истечении срока контракта, сообщается на официальном сайте клуба.Димитрис Итудис: «Калев» – конкурентоспособная команда с отличным тренеромГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после выездной победы своей команды над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ похвалил соперника за проявленный характер.ЦСКА обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ«Калев» дома уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ.ЦСКА отзаявил Де Коло, чтобы заявить ФрилэндаЦСКА отзаявил разыгрывающего Нандо Де Коло, который продолжает восстанавливаться после травмы левой ноги.Димитрис Итудис: ЦСКА необходимо справиться с атлетизмом «Калева»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил «Калев», с которым чемпионы Единой лиги ВТБ сыграют в понедельник в Таллине.УНИКС дома обыграл ВЭФМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ВЭФом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 89:84 в пользу УНИКСа.
ВЭФ
ВЭФкалендарьстатистика
Парма
Пармакалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение