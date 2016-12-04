«Парма» дома уступила ВЭФу
Матч регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ между «Пармой» и ВЭФом завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 81:74 в пользу ВЭФа.
В составе победителей
самым результативным стал Янис Блумс, который набрал 19 очков. У «Пармы» 22
очка в активе Данило Анджушича.
Пермский клуб проиграл все матчи и находится на последнем месте. ВЭФ находится на седьмой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
04 декабря 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция
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