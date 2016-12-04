«Парма» дома уступила ВЭФу

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 99:90 в пользу «Енисея».

«Енисей» дома обыграл «Калев» Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 99:90 в пользу «Енисея».

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 84:67 в пользу «Астаны».

«Астана» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 84:67 в пользу «Астаны».

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ похвалил подопечного Вячеслава Зайцева.

Душко Иванович: Сегодня все увидели результаты работы Зайцева Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ похвалил подопечного Вячеслава Зайцева.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал решение Российской федерации баскетбола (РФБ) разрешить клубам дозаявку восьмого легионера для участия в еврокубках. Он сказал, что такое решение их удивляет.

Павел Астахов: «Химки» удивлены решением РФБ разрешить дозаявку восьмого легионера Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал решение Российской федерации баскетбола (РФБ) разрешить клубам дозаявку восьмого легионера для участия в еврокубках. Он сказал, что такое решение их удивляет.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 104:91 в пользу УНИКСа.

УНИКС дома обыграл «Калев» Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 104:91 в пользу УНИКСа.

Завершились еще два матча регулярного чемпионата Единой лиги. Победы в них одержали «Локомотив-Кубань» и ЦСКА.

«Локомотив-Кубань» обыграл ВЭФ, ЦСКА одержал победу в матче с «Нижним Новгородом» Завершились еще два матча регулярного чемпионата Единой лиги. Победы в них одержали «Локомотив-Кубань» и ЦСКА.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 82:65 в пользу «Астаны».

«Парма» дома уступила «Астане» Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 82:65 в пользу «Астаны».

«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил на выезде «Енисей» со счетом 100:75.

«Зенит» обыграл «Енисей» и одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил на выезде «Енисей» со счетом 100:75.