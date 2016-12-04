Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»
«Локомотив» дома обыграл «Терек» (2:0) в 17-м туре чемпионата России.
Первый тайм остался за хозяевами поля. На 23-й минуте они открыли счет: Алексей Миранчук головой поразил ворота Евгения Городова.
Во второй половине гости активизировались, однако неразрешимых проблем для обороны соперника создать не сумели. Железнодорожники же, в свою очередь, удвоили преимущество - на 75-й минуте отличился Мануэль Фернандеш.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Столичный клуб набрал 23 очка и поднялся на девятое место, грозненцы с 28 баллами на данный момент - четвертые.
В следующем туре «Локомотив» 3 марта 2017 года сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а «Терек» в тот же день примет «Уфу».
Матч
Голы
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция