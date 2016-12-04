Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»

«Локомотив» дома обыграл «Терек» (2:0) в 17-м туре чемпионата России.

Первый тайм остался за хозяевами поля. На 23-й минуте они открыли счет: Алексей Миранчук головой поразил ворота Евгения Городова.

Во второй половине гости активизировались, однако неразрешимых проблем для обороны соперника создать не сумели. Железнодорожники же, в свою очередь, удвоили преимущество - на 75-й минуте отличился Мануэль Фернандеш.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Столичный клуб набрал 23 очка и поднялся на девятое место, грозненцы с 28 баллами на данный момент - четвертые.

В следующем туре «Локомотив» 3 марта 2017 года сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а «Терек» в тот же день примет «Уфу».