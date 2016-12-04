«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
Матч регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и ЦСКА завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:74 в пользу «Локомотива-Кубани».
В составе победителей
самым результативным стал Кевин Джонс, который набрал 21 очко. У ЦСКА 13 очков
набрал Дмитрий Кулагин.
ЦСКА остается лидером
чемпионата. Для них это первое поражение после семи победных матчей на старте
турнира. «Локомотив-Кубань» на пятом месте – шесть побед и два поражения.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив-Кубань - ЦСКА - 83:74
Место и дата
04 декабря 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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