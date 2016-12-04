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«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:74  в пользу «Локомотива-Кубани».

В составе победителей самым результативным стал Кевин Джонс, который набрал 21 очко. У ЦСКА 13 очков набрал Дмитрий Кулагин.

ЦСКА остается лидером чемпионата. Для них это первое поражение после семи победных матчей на старте турнира. «Локомотив-Кубань» на пятом месте – шесть побед и два поражения.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Локомотив-Кубань - ЦСКА - 83:74

Место и дата

04 декабря 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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