Эдуард Трояновский: Сейчас я хочу отдохнуть от всего

Экс-чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский прокомментировал свое состояние после поединка с намибийцем Джулиусом Индонго.

- Мы поехали в больницу после боя, там было выявлено, что никаких патологий, изъянов нет. Никакого сотрясения нет, все в порядке. Сейчас я хочу отдохнуть от всего, а потом подумать, как дальше идти.

Я сам не понимаю, как это получилось. Пропустил удар, который не заметил. Я не знаю, как этот удар назвать, но я его не видел. Я не смог еще в бою ничего сделать. Недооценка - это неправильная формулировка, которая сюда не подходит. Я просто не заметил удар. Я отдаю себе отчет, что титулы уехали. Надеюсь, конечно, на реванш, - цитирует Трояновского «Р-Спорт»

Напомним, что российский боксер потерпел поражение от представителя Намибии на 40-й секунде боя. Это поражение стало для россиянина первым в профессиональной карьере. Из-за этого поражение Трояновский уступил Индонго свои пояса чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO.