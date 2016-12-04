НХЛ. «Лос-Анджелес» - «Монреаль», «Калгари» - «Детройт» и другие матчи

Проворов признан первой звездой дня в НХЛ Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал лучшим игроком дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Все матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ на нашем портале.

НХЛ. «Тампа-Бэй» дожала «Вашингтон», «Питтсбург» обыграл «Детройт» и другие матчи Все матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ на нашем портале.

«Коламбус» без Бобровского обыграл «Аризону», Майк Смит отразил 59 бросков Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Два голевых паса Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Детройт» Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».

«Сент-Луис» проиграл Виннипегу», Тарасенко очков не набрал Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».

«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Нью-Джерси» Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».

«Бостон» без Худобина обыграл «Баффало» Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

Дубль Проворова принес «Филадельфии» победу над «Чикаго», Панарин забросил одну шайбу Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».