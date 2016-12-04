НХЛ. «Лос-Анджелес» - «Монреаль», «Калгари» - «Детройт» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Матч
Место и дата
04 декабря 23:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 декабря 01:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 декабря 02:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 декабря 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 декабря 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 декабря 05:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 декабря 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
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