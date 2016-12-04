Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив2 : 0Терек
Футбол  Эвертон1 : 1Манчестер Юнайтед
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Динамо Москва4 : 1Автомобилист
Футбол  Фиорентина- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

НХЛ. «Лос-Анджелес» - «Монреаль», «Калгари» - «Детройт» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Матч

Лос-Анджелес - Монреаль

Место и дата

04 декабря 23:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Тампа-Бэй

Место и дата

05 декабря 01:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Филадельфия

Место и дата

05 декабря 02:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Айлендерс - Детройт

Место и дата

05 декабря 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Виннипег

Место и дата

05 декабря 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Анахайм

Место и дата

05 декабря 05:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Миннесота

Место и дата

05 декабря 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Проворов делает дубль, а защитник мог потерять глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)«Проворов делает дубль, а защитник мог потерять глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Проворов признан первой звездой дня в НХЛРоссийский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал лучшим игроком дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.«Даллас» обыграл «Колорадо», Варламов отразил 30 бросковХоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Далласу».НХЛ. «Тампа-Бэй» дожала «Вашингтон», «Питтсбург» обыграл «Детройт» и другие матчиВсе матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ на нашем портале.«Коламбус» без Бобровского обыграл «Аризону», Майк Смит отразил 59 бросковХоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».«Оттава» дома обыграла «Флориду»Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Флориде».Два голевых паса Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Детройт»Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».«Сент-Луис» проиграл Виннипегу», Тарасенко очков не набралХоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».Голевой пас Трямкина помог «Ванкуверу» дожать «Торонто»Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».Гол Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Вашингтон»Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Вашингтон».Какой Радулов настоящий? Почему главный хулиган КХЛ стал пай-мальчиком в НХЛКакой Радулов настоящий? Почему главный хулиган КХЛ стал пай-мальчиком в НХЛОбозреватель «Советского спорта» - о загадочной метаморфозе, которая произошла с известным форвардом Александром Радуловым.«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Нью-Джерси»Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».«Рейнджерс» дома обыграли «Каролину»Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Каролине».«Бостон» без Худобина обыграл «Баффало»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».Дубль Проворова принес «Филадельфии» победу над «Чикаго», Панарин забросил одну шайбуХоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».Профсоюз игроков НХЛ отклонил предложение лиги по условиям поездки хоккеистов в Пхенчхан-2018Профсоюз игроков НХЛ не принял сделку, предусматривающую продление срока действия коллективного соглашения с лигой на три сезона в обмен на допуск хоккеистов к Олимпиаде-2018.«Кровь в Сан-Хосе. Как Радулову чуть не выбили глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)«Кровь в Сан-Хосе. Как Радулову чуть не выбили глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.День в истории. Игорю Ларионову - 56!День в истории. Игорю Ларионову - 56!Сегодня исполняется 56 лет «профессору» Игорю Ларионову - легендарному советскому и российскому хоккеисту.«Монреаль» проиграл «Сан-Хосе»Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» нанесли поражение «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).«Калгари» в серии буллитов обыграл «Миннесоту»Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Миннесоте».

НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение