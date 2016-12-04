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Дмитрий Побережец «забил» соперника Харитонова

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион турнира The Zone FC Дмитрий Побережец одолел техническим нокаутом в первом раунде бразильца Франциско Сандро да Силва в супер-бою турнира по ММА MixFace, проходившем Екатеринбурге.

Пришедший в последний момент на замену тяжеловеса Сергея Харитонова Побережец на первых секундах провел удачный перевод в партер, после чего из положения маунт завершил поединок мощной серией ударов в голову. 

Во втором главном бою победу в первом раунде праздновал хозяин площадки, двукратный чемпион мира по боевому самбо Венер Галиев, который отправил в глубокий нокаут другого бразильца Марсио Андраде по прозвищу «Бог войны». Поднявшись в стойку после тейкдауна Галиев «намертво» сразил бразильца правым боковым ударом в голову. Рефери успел вмешаться, но бразилец уже находится в глубоком сидящем нокауте.

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