Дмитрий Побережец «забил» соперника Харитонова

Чемпион турнира The Zone FC Дмитрий Побережец одолел техническим нокаутом в первом раунде бразильца Франциско Сандро да Силва в супер-бою турнира по ММА MixFace, проходившем Екатеринбурге.

Пришедший в последний момент на замену тяжеловеса Сергея Харитонова Побережец на первых секундах провел удачный перевод в партер, после чего из положения маунт завершил поединок мощной серией ударов в голову.



Во втором главном бою победу в первом раунде праздновал хозяин площадки, двукратный чемпион мира по боевому самбо Венер Галиев, который отправил в глубокий нокаут другого бразильца Марсио Андраде по прозвищу «Бог войны». Поднявшись в стойку после тейкдауна Галиев «намертво» сразил бразильца правым боковым ударом в голову. Рефери успел вмешаться, но бразилец уже находится в глубоком сидящем нокауте.