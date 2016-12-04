Кямран Аббасов выиграл Гран-при MixFace в Екатеринбурге

Победитель Гран-при PRIME Selection 2016 Кямран Аббасов из Новороссийска стал победителей «восьмерки» в полусреднем весе, выиграв международный турнир Гран-при MixFace в Екатеринбурге.

В рамках одного бойцовского вечера Аббасов провел три боя. В четвертьфинале он досрочно победил в первом раунде чемпиона России по кудо Курбана Раджабова (Уфа).

В полуфинале Аббасов единогласным решением судей взял верх над Артуром Караваевым, который в четвертьфинале оказался лучше китайского бойца Наурдебика Баетихана.

В финале Кямран единогласным решением судей победил чемпиона Уральского Федерального округа по грепплингу Олега Оленичева (Екатеринбург), выигравшего у бразильца Эдуардо Андраде и Василия Курочкина (Екатеринбург).

Еще один новороссийский спортсмен Рустам Керимов праздновал превосходство в Финале Гран-при PRIME Selec­tion 2016 в весе до 6­6 кг. Техническим нокаутом в первом раунде Керимов оформил победу над Бесланом Афшаговым из Нальчика, остановив соперника серией ударов в партере.