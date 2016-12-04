Домрачева планирует выступить в Оберхофе
Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс рассказал, когда самая известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вернется в большой спорт.
Напомним, 1 октября в семье Домрачевой и знаменитого норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндаолена родилась дочь.
«Дарья в эти дни тренировалась в Шушене. Ее планы остаются неизменными: она хочет стартовать уже в немецком Оберхофе на первом в 2017 году этапе Кубка мира. Работает с удовольствием, у нее все получается. Разумеется, пока контрольных стартов она делала, но то, что я видел в Шушене при работе на огневых рубежах, меня радовало. Важнейший нюанс. В Эстерсунде мы выясняли у чиновников IBU процедурный вопрос ее возвращения в стартовый протокол Кубка мира. Никаких квалификационных стартов делать не придется. Дарья пропустила меньше, чем 15 соревновательных месяцев, которые прописаны в правилах. То есть в этапе Кубка IBU она не нуждается, может сразу приезжать в Оберхоф», - цитирует Альберса «Sputnik Беларусь».
Домрачева - трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и двукратная чемпионка мира.