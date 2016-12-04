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Виталий Норицын: Наши результаты сегодня – это отправная точка

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление команды в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

- Наши результаты сегодня – это отправная точка, дальше будем двигаться вперед. Сейчас мы посмотрели на наши слабые стороны, еще есть время, чтобы их устранить.

Наши результаты за последние годы таковы, что выйти из этого состояния быстро не получится. Мы, конечно, работаем, стараемся.

Планы на следующий этап – хотелось бы, чтобы девчонки добавляли по скорости, сегодня мы увидели, что они могут бороться ходом. На стрельбу обратим большое внимание, на время нахождения на рубеже, есть у нас еще резерв.

Конечно, наша подготовка так строилась, чтобы пик формы приходился на чемпионат мира. Так что сейчас по планам мы должны разгоняться, - передает слова Норицына официальный сайт СБР.

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