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«Борнмут» вырвал победу в матче с «Ливерпулем», уступая 0:2 и 1:3

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ливерпулем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3.

В первом тайме «Ливерпуль» повел со счетом 2:0. Отличились Садио Мане и Дивок Ориги. С пенальти один гол отыграл Каллум Уилсон, но затем статус-кво восстановил Эмре Джан. Впрочем, «Борнмут» смог сравнять счет после точных ударов Райана Фрейзера и Стива Кука, и мог тут же выйти вперед, но «красных» выручил Кариус. Впрочем, тот же Кариус выпустил мяч из рук в конце игры, и Аке сыграл на добивании, принеся победу своей команде.

«Ливерпуль» имеет 31 очков и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Борнмута» 18 очков и десятое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

Матч

Борнмут - Ливерпуль - 4:3 (0:2)

Голы

Мане 20 (0:1). Ориги 22 (0:2). Уилсон К. 56 (1:2 - пен.). Джан 63 (1:3). Фрейзер 77 (2:3). Кук С. 79 (3:3). Аке 90 (4:3).

Состав

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Аке, Кук С., Смит А., Гослинг (Афобе, 75), Уилшер, Артер, Кинг (Айб, 46), Станислас (Фрейзер, 55), Уилсон К.

Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Клайн, Хендерсон, Джан, Лейва, Мане (Лаллана, 69), Милнер, Вейналдум, Ориги, Фирмино

Предупреждения:

Уилшер, 48; Фрэнсис, 51 - Хендерсон, 53; Джан, 87

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

04 декабря 16:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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