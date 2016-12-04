«Борнмут» вырвал победу в матче с «Ливерпулем», уступая 0:2 и 1:3
Матч 14-го тура чемпионата
Англии между «Борнмутом» и «Ливерпулем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3.
В первом тайме «Ливерпуль»
повел со счетом 2:0. Отличились Садио Мане и Дивок Ориги. С пенальти один гол
отыграл Каллум Уилсон, но затем статус-кво восстановил Эмре Джан. Впрочем, «Борнмут»
смог сравнять счет после точных ударов Райана Фрейзера и Стива Кука, и мог тут же выйти вперед, но «красных» выручил Кариус. Впрочем, тот же Кариус выпустил мяч из рук в конце игры, и Аке сыграл на добивании, принеся победу своей команде.
«Ливерпуль» имеет 31 очков и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Борнмута» 18 очков и десятое
место.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
14-й тур
Матч
Борнмут - Ливерпуль - 4:3 (0:2)
Голы
Мане 20 (0:1). Ориги 22 (0:2). Уилсон К. 56 (1:2 - пен.). Джан 63 (1:3). Фрейзер 77 (2:3). Кук С. 79 (3:3). Аке 90 (4:3).
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Аке, Кук С., Смит А., Гослинг (Афобе, 75), Уилшер, Артер, Кинг (Айб, 46), Станислас (Фрейзер, 55), Уилсон К.
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Клайн, Хендерсон, Джан, Лейва, Мане (Лаллана, 69), Милнер, Вейналдум, Ориги, Фирмино
Предупреждения:
Уилшер, 48; Фрэнсис, 51 - Хендерсон, 53; Джан, 87
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
04 декабря 16:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция