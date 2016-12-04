«Борнмут» вырвал победу в матче с «Ливерпулем», уступая 0:2 и 1:3

Матч 14-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ливерпулем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3.

В первом тайме «Ливерпуль» повел со счетом 2:0. Отличились Садио Мане и Дивок Ориги. С пенальти один гол отыграл Каллум Уилсон, но затем статус-кво восстановил Эмре Джан. Впрочем, «Борнмут» смог сравнять счет после точных ударов Райана Фрейзера и Стива Кука, и мог тут же выйти вперед, но «красных» выручил Кариус. Впрочем, тот же Кариус выпустил мяч из рук в конце игры, и Аке сыграл на добивании, принеся победу своей команде.

«Ливерпуль» имеет 31 очков и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Борнмута» 18 очков и десятое место.

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14-й тур