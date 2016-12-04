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Рашид Рахимов: Теперь нужно выжать весь сок из игроков

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после поражения от «Локомотива» (0:2) в 17-м туре чемпионата России сказал, что в целом доволен первой частью сезона.

- Результат негативный, впечатления плохие, - сказал Рахимов. - Было много брака, игрокам не хватало азарта. Но есть объективные причины: на разминке видел, что ребята «задохнулись» - играем через два дня на третий, есть недовосстановление, К тому же мы впервые играли при температуре минус девять градусов, это тоже сказалось. Из-за этого провалили начало, пропустили первый гол.

- Как оцените игру Балая?
- Он, как обычно, должен был завершать атаки. Он неплохо двигается, неплохо открывается, неплохо выходит на удар. Видите, три раза сказал «неплохо». Сказал бы три раза «супер», Балай играл бы в другой команде. Но мы очень медленно думали сегодня, не успевали за соперником. Все это в совокупности и дало тот результат, что есть на табло. Но без поражений нельзя, нужно их анализировать. Сказал игрокам «спасибо» за первую часть сезона. На перерыв уходим, занимая хорошее место, провели ряд неплохих матчей. Теперь нужно выжать из игроков сок зимой, чтобы они умерли на сборах и ожили к началу чемпионата.

Матч

Локомотив - Терек - 2:0 (1:0)

Голы

Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай

Предупреждения:

Н'Динга, 73 - Мохаммади, 57

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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