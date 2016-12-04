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Александр Касперович: Сегодня сборная России выступила отлично

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону оценил сегодняшнее выступление российской команды на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что сегодня состоялись гонки преследования.

«Кратко по составу: в женской команде Екатерина Шумилова отправляется на Кубок IBU, остальные пять человек — на этап в Поклюке. В мужской команде седьмого человека, Дмитрия Малышко, отправляем на этапы Кубка IBU, Юрий Шопин остается на Кубке мира. Малышко нужно немного эмоционально себя поднять. Мы не сбрасываем его со счетов, он неплохо выступал в Эстерсунде, но где-то есть со стрельбой проблемы.

Сегодняшнее выступление мужской команды оцениваю на отлично. Досадная ошибка Антона Шипулина не дала нам бороться за весь подиум, но ничего страшного. Очень приятно, что ребята молодые, но показали зубы Мартену Фуркаду, что они могут с ним бороться. Это даст уверенность ребятам в дальнейшем.

У девочек я бы не сказал, что все плохо. Есть динамика, есть прогресс, неплохо отработали сегодня Загоруйко и Акимова. Работа ведется, тренеры понимают, где у нас есть запас, в чем мы еще можем прибавить. Судить по одному соревнованию очень сложно, поэтому я надеюсь, что с той работой, что ведется, мы с женской командой должны сделать шаг вперед и подойти к чемпионату мира», - цитирует Касперовича официальный сайт СБР.

Напомним, что сегодня мужскую гонку преследования выиграл россиянин Антон Бабиков. Его соотечественник Максим Цветков стал вторым. Следующий этап Кубка мира состоится с 9 по 11 декабря в словенской Поклюке.


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