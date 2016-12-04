Олег Согрин: Игроки «Динамо-ЛО» – бойцы с большой буквы

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин подвел итоги матча 12-го тура чемпионата России по волейболу против «Югры-Самотлора» (3:2).

– То, что выпустили Ковалева не в первой партии – это ваша тренерская задумка?

– Надеялись, что сыграет Тюрин. Очередной раз у нас возникают проблемы. Саша вышел очень удачно, вытащил. Был одним из тех, создал победу.

– Более активная игра первым темпом – тоже ваша установка? – Наш тренерский штаб всегда ратует за красивый атакующий волейбол. Были проблемы с приёмом, поэтому отказались от этого. Потом прием наладили – стали атаковать первым темпом. Когда команда атакует во всех зонах, с ней очень сложно бороться.

– За счет чего удалось взять верх в пятой партии?

– Было везение, был экспромт некий – меняли направление блокирования, что принесло успех: три блока решили исход партии. Ну и парни, которые играют в нашей команде – бойцы с большой буквы, – приводит слова Согрина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, «Динамо-ЛО» выиграло у «Югры-Самотлора» на тай-брейке, уступая по партиям 0:2. Для команды из Ленинградской области это вторая победа в Суперлиге подряд. Набрав 11 очков, подопечные Олега Согрина занимают 11-е место в турнирной таблице. В 13-м туре динамовцы сыграют против «Газпром-Югры». Встреча состоится 25 декабря в Сургуте.