«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби

Матч 15-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Ромой» завершился победой номинальных гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ромы».

В составе победителей забивали Кевин Строотман и Раджа Наингголан. На 67-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве после удаления Данило Катальди.

«Рома» набрала 32 очка и занимает второе место в чемпионате Италии, отставая на очко от лидирующего «Ювентуса». У «Лацио» 28 очков и пятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур