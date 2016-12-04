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«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 15-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Ромой» завершился победой номинальных гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ромы».

В составе победителей забивали Кевин Строотман и Раджа Наингголан. На 67-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве после удаления Данило Катальди.

«Рома» набрала 32 очка и занимает второе место в чемпионате Италии, отставая на очко от лидирующего «Ювентуса». У «Лацио» 28 очков и пятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

Матч

Лацио - Рома - 0:2 (0:0)

Голы

Строотман 64 (0:1). Наингголан 77 (0:2).

Состав

Лацио: Маркетти, Раду, Фортуна, Баста (Патрик, 80), Милинкович-Савич, Билья (Ломбарди, 80), Пароло, Лулич, Иммобиле, Андерсон, Кейта (Кишна, 85)

Рома: Щесны, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Жуан, 90), Фацио, Де Росси, Наингголан, Строотман, Джеко, Перотти

Предупреждения:

Билья, 29; Лулич, 70; Пароло, 79; Ломбарди, 90 - Рюдигер, 51; Строотман, 67; Бруно Перес, 84

Удаления:

Катальди, 67 - нет

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

04 декабря 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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