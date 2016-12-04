«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби
Матч 15-го тура чемпионата
Италии между «Лацио» и «Ромой» завершился победой номинальных гостей. Итоговый
счет матча – 2:0 в пользу «Ромы».
В составе победителей
забивали Кевин Строотман и Раджа Наингголан. На 67-й минуте «Лацио» остался в
меньшинстве после удаления Данило Катальди.
«Рома» набрала 32 очка и
занимает второе место в чемпионате Италии, отставая на очко от лидирующего «Ювентуса».
У «Лацио» 28 очков и пятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
15-й тур
Матч
Голы
Строотман 64 (0:1). Наингголан 77 (0:2).
Состав
Лацио: Маркетти, Раду, Фортуна, Баста (Патрик, 80), Милинкович-Савич, Билья (Ломбарди, 80), Пароло, Лулич, Иммобиле, Андерсон, Кейта (Кишна, 85)
Рома: Щесны, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Жуан, 90), Фацио, Де Росси, Наингголан, Строотман, Джеко, Перотти
Предупреждения:
Билья, 29; Лулич, 70; Пароло, 79; Ломбарди, 90 - Рюдигер, 51; Строотман, 67; Бруно Перес, 84
Удаления:
Катальди, 67 - нет
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
04 декабря 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция