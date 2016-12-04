Юрген Клопп: «Борнмут» заслужил эту победу
Главный тренер «Ливерпуля» Югрен Клопп прокомментировал гостевое поражение от «Борнмута» (3:4) в 14-м туре чемпионата Англии.
Напомним, на 63-й минуте мерсисайдцы вели со счетом 3:1.
«Прежде всего должен сказать, что «Борнмут» заслужил эту победу. Это была большая битва с их стороны. А мы упустили игру в решающий момент. Мы открыли дверь, в которую они устремились и забили несколько отличных голов. В общем, заслуженный результат. Даже когда мы вели 2:0, то пытались играть так, как и хотели, но потом встали, Мы отдали матч, потому что дальше перестали играть в футбол», - цитирует специалиста BBC.
Матч
Борнмут - Ливерпуль - 4:3 (0:2)
Голы
Мане 20 (0:1). Ориги 22 (0:2). Уилсон К. 56 (1:2 - пен.). Джан 63 (1:3). Фрейзер 77 (2:3). Кук С. 79 (3:3). Аке 90 (4:3).
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Аке, Кук С., Смит А., Гослинг (Афобе, 75), Уилшер, Артер, Кинг (Айб, 46), Станислас (Фрейзер, 55), Уилсон К.
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Клайн, Хендерсон, Джан, Лейва, Мане (Лаллана, 69), Милнер, Вейналдум, Ориги, Фирмино
Предупреждения:
Уилшер, 48; Фрэнсис, 51 - Хендерсон, 53; Джан, 87
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
04 декабря 16:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция