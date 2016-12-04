Юрген Клопп: «Борнмут» заслужил эту победу

Главный тренер «Ливерпуля» Югрен Клопп прокомментировал гостевое поражение от «Борнмута» (3:4) в 14-м туре чемпионата Англии.

Напомним, на 63-й минуте мерсисайдцы вели со счетом 3:1.

«Прежде всего должен сказать, что «Борнмут» заслужил эту победу. Это была большая битва с их стороны. А мы упустили игру в решающий момент. Мы открыли дверь, в которую они устремились и забили несколько отличных голов. В общем, заслуженный результат. Даже когда мы вели 2:0, то пытались играть так, как и хотели, но потом встали, Мы отдали матч, потому что дальше перестали играть в футбол», - цитирует специалиста BBC.