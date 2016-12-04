«Ренн» обыграл «Сент-Этьен»
Матч 16-го тура чемпионата
Франции между «Ренном» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 2:0 в пользу «Ренна».
В составе победителей
отличились Поль-Жорж Нтеп и Камил Гросицки. «Ренн» набрал 27 очков и занимает
четвертое место. У «Сент-Этьена» 22 очка и девятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
16-й тур
Матч
Ренн - Сент-Этьен - 2:0 (0:0)
Голы
Нтеп 54 (1:0). Гросицки 90 (2:0).
Состав
Ренн: Костиль, Гнаньон, Бааль, Данзе, Бенсебайни, Фернандес (Прчич, 89), Нтеп (Энрике, 84), Гуркюфф Й., Андре, Эну, Сьо (Гросицки, 74)
Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Лакруа, Перрен, М'Бенге, Верето (Севе, 74), Дабо (Монне-Паке, 69), Сельнес, Амума (Норден, 65), Руа, Таннане
Предупреждения:
Фернандес, 52; Андре, 65; Сьо, 73 - Верето, 58; Сельнес, 83
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
04 декабря 17:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция