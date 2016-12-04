«Ренн» обыграл «Сент-Этьен»

Все матчи 16-го тура чемпионата Франции на нашем портале.

Лига 1. 16-й тур. «Марсель» - «Нанси», «Ницца» - «Тулуза» и другие матчи. Онлайн

Лига 1. 16-й тур. «Марсель» - «Нанси», «Ницца» - «Тулуза» и другие матчи. Онлайн Все матчи 16-го тура чемпионата Франции на нашем портале.