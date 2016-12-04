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OpTic Gaming стала чемпионом ELEAGUE Season 2

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Североамериканская команда OpTic Gaming стала победителем второго сезона турнира ELEAGUE по CS:GO.

В финальном матче игроки OpTic Gaming перестреляли датский коллектив Astralis со счетом 2:1 (9:16 de_train, 16:6 de_cobble, 16:11 de_overpass). 

OpTic Gaming заработали 400 000 долларов, а датчане получат 140 000 долларов. Польская команда Virtus.pro заняла 5-8 место (50 000 долларов), а украинский коллектив Natus Vincere расположился на 9-12 позиции (30 000 долларов).

Телевизионная лига ELEAGUE Season 2 проходила с 21 октября по 3 декабря. Призовой фонд турнира составил 1,4 миллиона долларов.

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