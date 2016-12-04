Малышко не попал в состав сборной России на этап Кубка мира в Поклюке
Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал составы мужской и женской команд на второй этап Кубка мира, который пройдет в Поклюке (Словения).
Мужчины: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Юрий Шопин.
Женщины: Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Светлана Слепцова.
В состав не попал Дмитрий Малышко, который на первом этапе в Эстерсунде принял участие в индивидуальной гонке (80-е место), спринте (31-е) и пасьюте (26-е).
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Напомним, этап Кубка мира в Поклюке пройдет с 9 по 11 декабря. В Словении биатлонисты примут участие в спринте (9 декабря), гонке преследования (10 декабря) и эстафете (11 декабря). В Эстерсунде российская команда завоевала две медали в мужской гонке преследования: золото выиграл Антон Бабиков, а серебро - Максим Цветков.