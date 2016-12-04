Малышко не попал в состав сборной России на этап Кубка мира в Поклюке

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал составы мужской и женской команд на второй этап Кубка мира, который пройдет в Поклюке (Словения).

Мужчины: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Юрий Шопин.

В состав не попал Дмитрий Малышко, который на первом этапе в Эстерсунде принял участие в индивидуальной гонке (80-е место), спринте (31-е) и пасьюте (26-е).

Антон Бабиков: Проскочила мысль взять флаг, но решил, что пока рано

Напомним, этап Кубка мира в Поклюке пройдет с 9 по 11 декабря. В Словении биатлонисты примут участие в спринте (9 декабря), гонке преследования (10 декабря) и эстафете (11 декабря). В Эстерсунде российская команда завоевала две медали в мужской гонке преследования: золото выиграл Антон Бабиков, а серебро - Максим Цветков.