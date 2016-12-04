Юрий Семин: Самедов не выдерживает конкуренции
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Тереком» в 17-м
туре чемпионата России (2:0) объяснил, почему полузащитника Александра Самедова
не было даже в запасе.
- Самедов не играл по одной простой причине: Игнатьев здорово провел
прошлый матч с «Томью» и лучше тренировался. Самедову не хватило места на поле.
- Места на скамейке запасных ему тоже не хватило?
- Да, там ему места тоже не хватило. У Самедова микротравма. Хочу повторить еще раз: Семин Самедова с базы не выгонял, как написали некоторые СМИ. Но в команде нужно выдерживать конкуренцию. Кто должен играть, всегда решает главный тренер. По крайне мере, в «Локомотиве» пока так.
Матч
Голы
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция