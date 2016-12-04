Юрий Семин: Самедов не выдерживает конкуренции

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Тереком» в 17-м туре чемпионата России (2:0) объяснил, почему полузащитника Александра Самедова не было даже в запасе.

- Самедов не играл по одной простой причине: Игнатьев здорово провел прошлый матч с «Томью» и лучше тренировался. Самедову не хватило места на поле.

- Места на скамейке запасных ему тоже не хватило?

- Да, там ему места тоже не хватило. У Самедова микротравма. Хочу повторить еще раз: Семин Самедова с базы не выгонял, как написали некоторые СМИ. Но в команде нужно выдерживать конкуренцию. Кто должен играть, всегда решает главный тренер. По крайне мере, в «Локомотиве» пока так.