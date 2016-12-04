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Александр Касперович: Шумилова и Малышко отправятся на Кубок IBU

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович объяснил выбор состава мужской и женской команд на второй этап Кубка мира, который примет словенская Поклюка.

- В женской команде Екатерина Шумилова отправляется на Кубок IBU, остальные пять человек - на этап в Поклюке. В мужской команде седьмого человека, Дмитрия Малышко, отправляем на этапы Кубка IBU, Юрий Шопин остается на Кубке мира. Малышко нужно немного эмоционально себя поднять. Мы не сбрасываем его со счетов, он неплохо выступал в Эстерсунде, но где-то есть со стрельбой проблемы, - приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.

Ближайший этап Кубка IBU пройдет в итальянском Риднау-валь-Риданне с 8 по 11 декабря. В программе соревнований - одиночная смешанная эстафета, смешанная эстафета (оба - 8 декабря), спринт (10 декабря) и гонка преследования (11 декабря). 

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Напомним, ранее был объявлен состав сборной России на этап Кубка мира в Поклюке. В Словении выступят Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Юрий Шопин, Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина и Светлана Слепцова.

Этап в Поклюке пройдет с 9 по 11 декабря. В Словении биатлонисты примут участие в спринте (9 декабря), гонке преследования (10 декабря) и эстафете (11 декабря).

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