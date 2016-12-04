Андрей Червиченко: «Спартак», видимо, интересовался Смоловым, но дальше дело не пошло

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко пояснил свое высказывание насчет возможного перехода в стан красно-белых нападающего Федора Смолова.

«По поводу Смолова я информацию почерпнул из открытых источников, не настаиваю, что есть такой трансфер. «Спартак», видимо, проявлял интерес к этому нападающему, но, как видно, дальше не пошло, потому что «Краснодар» не собирается Федора продавать», - сказал Червиченко.

Напомним, в нынешнем сезоне Смолов лидирует в гонке бомбардиров, забив в 11 матчах чемпионата России 9 мячей.