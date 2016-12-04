Московское «Динамо» дома обыграло «Автомобилист»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Автомобилистом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Динамо».
В составе победителей отличись Ансель Галимов, Антон Подшендялов, Владимир Брюквин и Константин Горовиков. У «Автомобилиста» гол в активе Петра Коукала.
«Динамо» набрало 62 очка и занимает пятое место на Западе. У «Автомобилиста» 46 очков и 11-е место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Автомобилист - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
Торченюк (Михнов, Василевский), 6:04 (0:1 - бол.). Коршков (Пашнин, Рафиков), 8:48 (1:1). Торченюк (Алексеев, Мингалеев), 21:12 (1:2). Картаев (Черепанов, Кадейкин), 22:26 (2:2). Чистов (Локтионов), 41:25 (3:2). Мингалеев (Алексеев), 48:10 (3:3). Локтионов (Козун, Тэлбот), 58:01 (4:3). Контиола (Тэлбот, Черепанов), 59:38 (5:3).
Место и дата
02 декабря 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция