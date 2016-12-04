11-я гонка на Кубке мира стала для Антона Бабикова золотой

До победы в гонке преследования на 1-м этапе КМ в шведском Эстерсунде Антон Бабиков провел десять личных гонок на соревнованиях, входящих в зачет Кубка мира.

До сих пор его лучшим результатом было 7-е место в спринте, который состоялся в субботу в Эстерсунде, и 7-е место в гонке преследования в прошлом сезоне на этапе в Антхольце.

Антон Бабиков, напомним, принял участие в чемпионате мира-2016. Там он занял 23-е место в спринте, 21-е в преследовании и 16-е в масс-старте. По итогам прошлого сезона Бабиков был признан лучшим новичком сезона по версии Международного союза биатлонистов.

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