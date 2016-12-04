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«Дармштадт» дома уступил «Гамбургу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Германии между «Дармштадтом» и «Гамбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Гамбурга».

В составе победителей отличились Михаэль Грегорич и Маттиас Остржолек. «Гамбург» набрал семь очков и занимает 17-е место. У «Дармштадта» восемь очков и 16-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

13-й тур

Матч

Дармштадт - Гамбург - 0:2 (0:1)

Голы

Грегорич 30 (0:1). Острзолек 90 (0:2).

Состав

Дармштадт: Эссер, Сулу, Сиригу, Юнгвирт, Гувара, Милошевич, Вранчич, Кляйнхайслер (Розенталь, 74), Нимайер (Строх-Энгел, 81), Хеллер, Чолак (Безьяк, 61)

Гамбург: Матения, Джуру, Дуглас, Сакаи, Острзолек, Дикмайер, Холтби, Мюллер (Хант, 90), Костич (Экдаль, 84), Юнг, Грегорич (Вуд, 74)

Предупреждения:

Сулу, 39; Розенталь, 88 - Джуру, 43; Мюллер, 59; Острзолек, 83; Дикмайер, 90

Судья:

Гвидо Винкманн (Германия)

Место и дата

04 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция


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