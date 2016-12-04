«Дармштадт» дома уступил «Гамбургу»
Матч 13-го тура чемпионата Германии между «Дармштадтом» и «Гамбургом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Гамбурга».
В составе победителей отличились Михаэль Грегорич и Маттиас Остржолек. «Гамбург» набрал семь очков и занимает 17-е место. У «Дармштадта» восемь очков и 16-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
13-й тур
Матч
Дармштадт - Гамбург - 0:2 (0:1)
Голы
Грегорич 30 (0:1). Острзолек 90 (0:2).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сулу, Сиригу, Юнгвирт, Гувара, Милошевич, Вранчич, Кляйнхайслер (Розенталь, 74), Нимайер (Строх-Энгел, 81), Хеллер, Чолак (Безьяк, 61)
Гамбург: Матения, Джуру, Дуглас, Сакаи, Острзолек, Дикмайер, Холтби, Мюллер (Хант, 90), Костич (Экдаль, 84), Юнг, Грегорич (Вуд, 74)
Предупреждения:
Сулу, 39; Розенталь, 88 - Джуру, 43; Мюллер, 59; Острзолек, 83; Дикмайер, 90
Судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Место и дата
04 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция