«Магнитка» обыграла минское «Динамо»
Минское «Динамо» дома уступило магнитогорскому «Металлургу» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Роб Клинкхаммер и Александр Павлович, у гостей - Сергей Мозякин, Оскар Осала, Крис Ли и Данис Зарипов.
Белорусский клуб на данный момент занимает шестое место в Западной конференции, уральцы идут первыми на Востоке.
6 декабря «Динамо» примет «Слован», а «Металлург» 8 декабря - «Адмирал».
Матч
Динамо Мн - Металлург Мг - 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Ли), 5:52 (0:1). Осала (Тимкин, Ли), 19:51 (0:2). Клинкхаммер (Эллисон, Граньяни), 28:12 (1:2). Ли (Филиппи), 34:56 (1:3). Павлович (Кулаков, Дрозд), 39:03 (2:3). Зарипов (Мозякин, Коварж), 58:46 (2:4).
Место и дата
04 декабря 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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