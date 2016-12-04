«Локомотив» разгромил «Барыс», Козун сделал хет-трик
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Барысом» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:1 в пользу «Локомотива».
Хет-трик в составе победителей сделал Брэндон Козун. Также отличились Максим Тальбо, Павел Коледов, Владислав Картаев и Андрей Локтионов. У «Барыса» гол в активе Ивана Кучина.
«Локомотив» набрал 67 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Барыса» 47 очков и десятое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Барыс - 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Козун (Контиола, Тэлбот), 5:44 (1:0). Тэлбот (Коледов, Козун), 6:48 (2:0). Коледов (Картаев, Ильенко), 7:27 (3:0). Картаев (Кадейкин, Ильенко), 10:52 (4:0). Кучин (Рымарев), 27:05 (4:1). Козун 37:10 (5:1). Козун (Пашнин, Красковский), 53:57 (6:1). Локтионов (Пашнин), 57:29 (7:1).
Место и дата
04 декабря 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция