«Йокерит» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
«Йокерит» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Антти Пильстрем, у гостей - Кирилл Капризов.
В серии буллитов победу финскому клубу принес точный бросок Сакари Салминена.
Команда из Хельсинки занимает шестое место в Западной конференции, уфимцы идут четвертыми на Востоке.
6 декабря «Йокерит» примет «Медвешчак», а «Салават» 8 декабря - «Куньлунь».
Матч
Йокерит - Салават Юлаев - 2:1 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Пильстрём (Яакола, Лаюнен), 3:42 (1:0). Капризов (Умарк), 38:16 (1:1).
Победный буллит:
Салминен - 2:1.
Место и дата
04 декабря 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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