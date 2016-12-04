Тренер Бабикова: Антон поймал кураж
Личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин
прокомментировал выступление своего подопечного в гонке преследования на этапе
Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, что Антон выиграл гонку
преследования.
«У нас в биатлоне это называется «поймать кураж». Чтобы человек уже не мандражировал - вот главное, что дает победа на первом этапе Кубка мира в сезоне. Все видели, что творилось на двадцатке, как ветер дул. После победы уверенность в человеке появилась - это главное, а уверенность дает стабильность.
Бабиков всю жизнь посвятил биатлону, залог его успеха в правильных тренировках. В биатлоне есть часть везения, но, в основном, все решает работа спортсмена на рубеже и на дистанции. Все зависит от спортсмена и его психологии. Сегодня Антон сделал то, на что он был готов», - цитирует Никитина ТАСС.
Напомним, соотечественник Бабикова Максим Цветков
стал вторым. Следующий
этап Кубка мира состоится с 9 по 11 декабря в словенской Поклюке.