Илья Геркус: Тех, кто не видит свое будущее в «Локомотиве», мы удерживать не будем

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре РФПЛ высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Самедова.

Напомним, хавбека сборной России сегодня не было даже в запасе. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин сказал, что Самедов не выдерживает конкуренции.

Тех, кто не видит свое будущее в составе «Локомотива», мы удерживать не будем, - приводит слова Геркуса «Матч ТВ». - Пожалуйста, дверь открыта, вставайте, уходите. Насильно никто заставлять играть не станет.

В связи с тем, что Самедова сегодня не оказалось в составе, какую-то связь можно проследить?

- Отчасти.