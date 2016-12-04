Илья Геркус: Тех, кто не видит свое будущее в «Локомотиве», мы удерживать не будем
Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре РФПЛ высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Самедова.
Напомним, хавбека сборной России сегодня не было даже в запасе. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин сказал, что Самедов не выдерживает конкуренции.
Тех, кто не видит свое будущее в составе
«Локомотива», мы удерживать не будем, - приводит слова Геркуса «Матч ТВ». - Пожалуйста,
дверь открыта, вставайте, уходите. Насильно никто заставлять играть не станет.
В связи с тем, что Самедова сегодня не
оказалось в составе, какую-то связь можно проследить?
- Отчасти.
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0). Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай Сергей Лапочкин (Россия) 04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай
Сергей Лапочкин (Россия)
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция