Шкулетич сообщил об уходе Самедова из «Локомотива»

Как свидетельствует пост форварда «Локомотива» Петара Шкулетича в Instagram, полузащитник «Локо» Александр Самедов покинет команду.

«Брат, ты один из редких игроков, у кого есть характер и кто отвечает за свои слова и поступки. Мне было приятно быть с тобой в одной команде. Ты настоящий мужик и человек. Желаю тебе самого лучшего в жизни и успехов», - написал Шкулетич. Фотографию из его закрытого профиля в своем твиттере размести журналист Стефано Конфорти.

Отметим, что ранее главный тренер «Локо» Юрий Семин заявил, что Самедов не выдерживает конкуренцию. Ранее сообщалось, что Александр переведен в дубль.

BREAKING: Petar Škuletić has announced the departure of Aleksandr Samedov from Lokomotiv on Instagram. pic.twitter.com/NCbw7xOZyZ