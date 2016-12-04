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«Шахтер» обыграл «Сталь» и упрочил лидерство в чемпионате Украины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и каменской «Сталью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шахтера».

Матч проходил во Львове. В составе победителей отличились Марлос (с пенальти) и Тайсон. «Шахтер» набрал 47 очков и лидирует в чемпионате Украины, опережая на десять очков идущее вторым киевское «Динамо». У «Стали» 14 очков и восьмое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

17-й тур

Матч

Шахтер - Сталь - 2:0 (1:0)

Голы

Марлос 31 (1:0). Тайсон 79 (2:0).

Предупреждения:

Eduardo, 57 - Каленчук, 65

Место и дата

04 декабря 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

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