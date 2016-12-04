Мариус Визер: Спортсмены, принимающие допинг-препараты, должны сами сниматься с соревнований

Глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер выступил с неожиданным заявлением: он призвал спортсменов, которые вынуждены принимать по предписаниям врача те препараты, что находятся в списке запрещенных, не участвовать в этот момент в соревнованиях.

Напомним, тема борьбы с допингом выходит вновь на первый план в свете намеченного на 9 декабря нового доклада Макларена о нарушениях в допинг-сфере. «Советский спорт» продолжит следить за развитием ситуации.