Мариус Визер: Спортсмены, принимающие допинг-препараты, должны сами сниматься с соревнований
Глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер выступил с неожиданным
заявлением: он призвал спортсменов, которые вынуждены принимать по предписаниям
врача те препараты, что находятся в списке запрещенных, не участвовать в этот
момент в соревнованиях.
Напомним, тема борьбы с допингом выходит вновь на первый план в свете намеченного на 9 декабря нового доклада Макларена о нарушениях в допинг-сфере. «Советский спорт» продолжит следить за развитием ситуации.
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