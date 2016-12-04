Маринамо Гилерме: Обидно, что уходим в отпуск в хороший момент
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре РФПЛ выразил уверенность, что терепь команда обретет уверенность.
«Локомотив» находится не на своем месте, команда после сегодняшней победы обретет уверенность. Обидно, что уходим в отпуск в хороший момент, но все устали. Надеюсь, начало второго этапа чемпионата мы отыграем как последние четыре игры», - цитирует Гилерме «Р-Спорт».
Команда Юрия Семина с 23 очками занимает на данный момент девятое место.
Матч
Голы
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция