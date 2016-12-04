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Маринамо Гилерме: Обидно, что уходим в отпуск в хороший момент

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре РФПЛ выразил уверенность, что терепь команда обретет уверенность.

«Локомотив» находится не на своем месте, команда после сегодняшней победы обретет уверенность. Обидно, что уходим в отпуск в хороший момент, но все устали. Надеюсь, начало второго этапа чемпионата мы отыграем как последние четыре игры», - цитирует Гилерме «Р-Спорт».

Команда Юрия Семина с 23 очками занимает на данный момент девятое место.

Матч

Локомотив - Терек - 2:0 (1:0)

Голы

Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай

Предупреждения:

Н'Динга, 73 - Мохаммади, 57

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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