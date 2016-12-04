Маринамо Гилерме: Обидно, что уходим в отпуск в хороший момент

Илья Геркус: Тех, кто не видит свое будущее в «Локомотиве», мы удерживать не будем

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре РФПЛ высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Самедова.