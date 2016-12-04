Анатолий Мещеряков: Комментировать по Самедову пока нечего

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Самедова.

Ранее нападающий железнодорожников Петар Шкулетич в своем инстаграме попрощался с Самедовым, которого в сегодняшнем матче 17-го тура РФПЛ с «Тереком» (2:0) не оказалось даже в запасе.

«Каждый может попрощаться с каждым. Давайте не будем загадывать, потому что комментировать пока нечего. Когда будет состоявшийся факт, тогда и будут комментарии», - цитирует Мещерякова ТАСС.