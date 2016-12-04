Анатолий Мещеряков: Комментировать по Самедову пока нечего
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Самедова.
Ранее нападающий железнодорожников Петар Шкулетич в своем инстаграме попрощался с Самедовым, которого в сегодняшнем матче 17-го тура РФПЛ с «Тереком» (2:0) не оказалось даже в запасе.
«Каждый может попрощаться с каждым. Давайте не будем загадывать, потому что комментировать пока нечего. Когда будет состоявшийся факт, тогда и будут комментарии», - цитирует Мещерякова ТАСС.
Матч
Голы
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция