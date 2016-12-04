Димитрис Итудис: Большую часть матча «Локомотив» играл лучше, а потому заслуженно победил

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение армейцев в матче Единой лиге ВТБ против «Локомотива-Кубань».

- Поздравляю «Локо», большую часть матча соперники играли лучше, сражались, проявляли желание, лучше бросали, а потому заслуженно победили. Мы начали с хорошей энергией, здорово защищались, но во второй и третьей четвертях пропустили 52 очка. Мы смазали 15 штрафных и множество свободных бросков, а в таких условиях сложно рассчитывать на победу. Для нас как для клуба важно знать, что мы делаем не так, когда проигрываем, потому что необходимо использовать это знание. И мы это сделаем, - передает слова Итудиса официальный сайт красно-синих.

Напомним, что встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:74 в пользу «Локомотива-Кубани».

Для армейцев это первое поражение после семи победных матчей на старте турнира. Несмотря на это поражение ЦСКА остается лидером чемпионата. «Локомотив-Кубань» на пятом месте – шесть побед и два поражения.