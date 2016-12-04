«Трактор» на выезде обыграл рижское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Трактором»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Трактора».
В составе победителей отличились Дерек Рой, Пол Щехура, Алексей Кручинин и Максим Якуценя. У «Динамо» забивали Лаурис Дарзиньш и Микс Индрашис.
«Трактор» набрал 63 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо» 31 очко и последнее место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Трактор - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы:
Рой (Пестунов), 12:20 (0:1). Щехура (Пестунов), 27:11 (0:2). Кручинин (Щехура), 33:57 (0:3). Дарзиньш (Ерофеев), 55:10 (1:3). Якуценя (Черников, V. Demchenko), 57:30 (1:4). Индрашис (Галвиньш, Цибульскис), 59:23 (2:4).
Место и дата
04 декабря 18:00, Тондираба, Онлайн-трансляция
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