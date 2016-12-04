Игорь Захаркин: Меня по-прежнему беспокоит слабая результативность

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против с «Йокерита«.



- Мы пропустили в неравенстве достаточно простой гол, но команда продолжала работать. Мы играли очень тактически организованно, собрано. К сожалению, выбыл из игры Хартикайнен, и нам пришлось перейти на игру в три звена достаточно рано. Парни сражались, удалось забить во втором периоде и выровнять игру, хотя мы играли 5 минут 4 на 5, было очень сложно. В меньшинстве мы провели хороший матч. Плохо вновь сыграли в большинстве, и меня по-прежнему беспокоит слабая результативность. Я не вижу нападающих, которые бы обостряли игру, бросали. Сегодня в этом отношении было чуть лучше, чем в прошедшем матче. Мы сделали уже 28 бросков, это не может не радовать. В добавленное время мы могли выиграть и совершенно безобразно сыграли в буллитной серии. Поэтому сегодня смогли заработать только одно очко.



- Есть понимание, что делать с большим количеством проигранных вбрасываний?

- Не первую игру мы проигрываем вбрасывания. Меня тоже это беспокоит, потому что вбрасывания это не только игра центрального нападающего, но и всего звена. Это момент психической мобилизации на выполнение именно этого тактического элемента. Это очень тревожный сигнал, что мы не первый раз проигрываем вбрасывания. Над этим сейчас будем много работать, - цитирует Захаркина пресс-служба уфимской команды.

Напомним, что «Салават Юлаев» уступил в гостях финскому «Йокериту» в серии буллитов со счетом 1:2.

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