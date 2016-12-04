Игорь Захаркин: Меня по-прежнему беспокоит слабая результативность
Главный тренер
«Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел
итог встречи регулярного
чемпионата КХЛ против
с «Йокерита«.
- Мы пропустили в неравенстве достаточно простой гол, но команда продолжала работать. Мы играли очень тактически организованно, собрано. К сожалению, выбыл из игры Хартикайнен, и нам пришлось перейти на игру в три звена достаточно рано. Парни сражались, удалось забить во втором периоде и выровнять игру, хотя мы играли 5 минут 4 на 5, было очень сложно. В меньшинстве мы провели хороший матч. Плохо вновь сыграли в большинстве, и меня по-прежнему беспокоит слабая результативность. Я не вижу нападающих, которые бы обостряли игру, бросали. Сегодня в этом отношении было чуть лучше, чем в прошедшем матче. Мы сделали уже 28 бросков, это не может не радовать. В добавленное время мы могли выиграть и совершенно безобразно сыграли в буллитной серии. Поэтому сегодня смогли заработать только одно очко.
- Есть понимание, что делать с большим количеством проигранных вбрасываний?
- Не первую игру мы проигрываем вбрасывания. Меня тоже это беспокоит, потому что вбрасывания это не только игра центрального нападающего, но и всего звена. Это момент психической мобилизации на выполнение именно этого тактического элемента. Это очень тревожный сигнал, что мы не первый раз проигрываем вбрасывания. Над этим сейчас будем много работать, - цитирует Захаркина пресс-служба уфимской команды.
Напомним, что «Салават Юлаев» уступил в гостях финскому «Йокериту» в серии буллитов со счетом 1:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - Салават Юлаев - 2:1 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Пильстрём (Яакола, Лаюнен), 3:42 (1:0). Капризов (Умарк), 38:16 (1:1).
Победный буллит:
Салминен - 2:1.
Место и дата
04 декабря 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция