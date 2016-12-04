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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Эвертоном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 14-м туре чемпионата Англии.

Счет на 42-й минуте открыл нападающий гостей Златан Ибрагимович. Под занавес второго тайма Лейтон Бэйнс с пенальти восстановил равенство.

Команда Жозе Моуринью набрала 21 очко, но осталась на шестом месте. Мерсисайдцы с 20 баллами - на восьмой строчке.

В следующем туре «Эвертон» 10 декабря сыграет на выезде с «Уотфордом», а «МЮ» в тот же день примет «Тоттенхэм».

Матч

Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Ибрагимович 42 (0:1). Бэйнс 89 (1:1).

Состав

Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Мори, Коулмэн (Холгейт, 67), Бэйнс, Клеверли (Деулофеу, 65), Боласи (Валенсия, 68), Миральяс, Бэрри, Гуйе, Лукаку

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан, Мхитарян (Феллайни, 85), Эррера, Кэррик, Погба, Валенсия, Марсьяль (Рэшфорд, 83), Ибрагимович

Предупреждения:

Бэрри, 31; Лукаку, 90 - Рохо, 16; Феллайни, 88; де Хеа, 88

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

04 декабря 19:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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