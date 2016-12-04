«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Эвертоном»

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 14-м туре чемпионата Англии.

Счет на 42-й минуте открыл нападающий гостей Златан Ибрагимович. Под занавес второго тайма Лейтон Бэйнс с пенальти восстановил равенство.

Команда Жозе Моуринью набрала 21 очко, но осталась на шестом месте. Мерсисайдцы с 20 баллами - на восьмой строчке.

В следующем туре «Эвертон» 10 декабря сыграет на выезде с «Уотфордом», а «МЮ» в тот же день примет «Тоттенхэм».