«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Эвертоном»
«Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 14-м туре чемпионата Англии.
Счет на 42-й минуте открыл нападающий гостей Златан Ибрагимович. Под занавес второго тайма Лейтон Бэйнс с пенальти восстановил равенство.
Команда Жозе Моуринью набрала 21 очко, но осталась на шестом месте. Мерсисайдцы с 20 баллами - на восьмой строчке.
В следующем туре «Эвертон» 10 декабря сыграет на выезде с «Уотфордом», а «МЮ» в тот же день примет «Тоттенхэм».
Матч
Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Ибрагимович 42 (0:1). Бэйнс 89 (1:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Мори, Коулмэн (Холгейт, 67), Бэйнс, Клеверли (Деулофеу, 65), Боласи (Валенсия, 68), Миральяс, Бэрри, Гуйе, Лукаку
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан, Мхитарян (Феллайни, 85), Эррера, Кэррик, Погба, Валенсия, Марсьяль (Рэшфорд, 83), Ибрагимович
Предупреждения:
Бэрри, 31; Лукаку, 90 - Рохо, 16; Феллайни, 88; де Хеа, 88
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
04 декабря 19:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция