Капитан сборной России Быков перешел в «Автодор»

Саратовский «Автодор» подписал контракт до конца сезона с заслуженным мастером спорта, чемпионом Европы-2007 в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Европы и бронзовым призером Евролиги-2016 Сергеем Быковым.

С момента своего дебюта в составе национальной сборной России в 2007 году Сергей Быков провел за главную команду страны в общей сложности 41 международный поединок, в среднем набирая по 6.7 очка, 2.6 передачи и 2.4 подбора за 22:13 минуты. За это время новичок «черно-белых» принял участие в трех чемпионатах Европы, чемпионате мира и Олимпийских играх, завоевав золото Евробаскета-2007 в Испании и бронзу Евробаскета-2011 в Литве. В сентябре этого года капитан сборной России помог ей успешно преодолеть отборочный раунд и выйти в финальную стадию чемпионата Европы-2017. В 4 матчах квалификации Евробаскета его средняя статистика составила 9.8 очка (41.7% трехочковые), 3.0 «ассиста» и 2.5 подбора за 20:02 минуты.

Большую часть своей карьеры (восемь сезонов) 33-летний Сергей Быков провел в московском «Динамо», который дважды привел к бронзовым медалям чемпионата России и победе в Кубке ULEB в 2006 г. В сезоне-2010/11 перешел в столичный ЦСКА, с которым стал чемпионом страны. С 2011 по 2016 гг. (с перерывом на сезон-2014/15 в казанском УНИКСе) новичок «Автодора» защищал цвета краснодарского «Локомотива-Кубани», завоевав вместе с «железнодорожниками» бронзу чемпионата России-2012, серебро Единой Лиги ВТБ-2013, Кубок Европы-2013 и бронзу Евролиги-2016. В минувшем сезоне Быков сыграл за «Локо» 54 матча в Единой Лиге ВТБ и Евролиге, набирая в среднем 3.8 очка, 2.1 передачи, 1.6 подбора и 0.8 перехвата за 16.1 минуты.