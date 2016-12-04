Капитан сборной России Быков перешел в «Автодор»
Саратовский «Автодор» подписал контракт до конца
сезона с заслуженным мастером спорта, чемпионом Европы-2007 в составе сборной
России, двукратным обладателем Кубка Европы и бронзовым призером Евролиги-2016 Сергеем
Быковым.
С момента своего дебюта в составе национальной сборной России в 2007 году Сергей Быков провел за главную команду страны в общей сложности 41 международный поединок, в среднем набирая по 6.7 очка, 2.6 передачи и 2.4 подбора за 22:13 минуты. За это время новичок «черно-белых» принял участие в трех чемпионатах Европы, чемпионате мира и Олимпийских играх, завоевав золото Евробаскета-2007 в Испании и бронзу Евробаскета-2011 в Литве. В сентябре этого года капитан сборной России помог ей успешно преодолеть отборочный раунд и выйти в финальную стадию чемпионата Европы-2017. В 4 матчах квалификации Евробаскета его средняя статистика составила 9.8 очка (41.7% трехочковые), 3.0 «ассиста» и 2.5 подбора за 20:02 минуты.