Самедов будет зарабатывать в «Спартаке» меньше, чем в «Локомотиве»
Полузащитник Александр Самедов покинет «Локомотив». Его новым клубом будет
московский «Спартак».
Как сообщает «СЭ», контракт Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года. Зарплата игрока составит около 1,8 миллиона евро в год. В «Локомотиве» он зарабатывал за год два миллиона евро.
Отметим, что ранее главный тренер «Локо» Юрий Семин заявил, что Самедов не выдерживает конкуренцию. Ранее также сообщалось, что Александр переведен в дубль.
В нынешнем сезоне 32-летний Александр Самедов провел 17 матчей за «Локомотив» и забил пять мячей при двух голевых передачах.
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