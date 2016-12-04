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Самедов будет зарабатывать в «Спартаке» меньше, чем в «Локомотиве»

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Полузащитник Александр Самедов покинет «Локомотив». Его новым клубом будет московский «Спартак».

Как сообщает «СЭ», контракт Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года. Зарплата игрока составит около 1,8 миллиона евро в год. В «Локомотиве» он зарабатывал за год два миллиона евро.

Отметим, что ранее главный тренер «Локо» Юрий Семин заявил, что Самедов не выдерживает конкуренцию. Ранее также сообщалось, что Александр переведен в дубль.

В нынешнем сезоне 32-летний Александр Самедов провел 17 матчей за «Локомотив» и забил пять мячей при двух голевых передачах.


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