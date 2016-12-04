Самедов будет зарабатывать в «Спартаке» меньше, чем в «Локомотиве»

Полузащитник Александр Самедов покинет «Локомотив». Его новым клубом будет московский «Спартак».

Как сообщает «СЭ», контракт Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года. Зарплата игрока составит около 1,8 миллиона евро в год. В «Локомотиве» он зарабатывал за год два миллиона евро.

Отметим, что ранее главный тренер «Локо» Юрий Семин заявил, что Самедов не выдерживает конкуренцию. Ранее также сообщалось, что Александр переведен в дубль.

В нынешнем сезоне 32-летний Александр Самедов провел 17 матчей за «Локомотив» и забил пять мячей при двух голевых передачах.



