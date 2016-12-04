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«Марсель» обыграл «Нанси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -3:0 в пользу «Марселя».

В составе победителей отличились Флориан Товен, Бафетимби Гомис и Клинтон Н’Жье. У «Нанси» был удален Бенуа Педретти.

«Марсель» набрал 21 очко и занимает десятое место в чемпионате Франции. У  «Нанси» 16 очков и 16-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

Матч

Марсель - Нанси - 3:0 (0:0)

Голы

Товен 46 (1:0). Гомис 80 (2:0). Н'Джи 90 (3:0).

Состав

Марсель: Пеле, Сакаи, Роланду, Фанни, Губочан, Ангуисса, Товен (Сарр, 89), Ванкер, Лопес (Хауи, 82), Н'Джи, Гомис (Лейя Исека, 90)

Нанси: Черник, Диагне, Куффо, Бадила, Ленгле, Н'Гуессан, Педретти, Диарра (Айт Беннасер, 70), Пуйо, Диа, Хаджи (Дале, 61)

Предупреждения:

Сарр, 90 - Бадила, 24

Удаления:

нет - Педретти, 82

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

04 декабря 19:00, Велодром, Онлайн-трансляция

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