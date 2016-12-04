«Марсель» обыграл «Нанси»
Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Нанси»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -3:0 в пользу «Марселя».
В составе победителей отличились Флориан Товен, Бафетимби Гомис и Клинтон Н’Жье. У «Нанси» был удален Бенуа Педретти.
«Марсель» набрал 21 очко и занимает десятое место в чемпионате Франции. У «Нанси» 16 очков и 16-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
16-й тур
Матч
Голы
Товен 46 (1:0). Гомис 80 (2:0). Н'Джи 90 (3:0).
Состав
Марсель: Пеле, Сакаи, Роланду, Фанни, Губочан, Ангуисса, Товен (Сарр, 89), Ванкер, Лопес (Хауи, 82), Н'Джи, Гомис (Лейя Исека, 90)
Нанси: Черник, Диагне, Куффо, Бадила, Ленгле, Н'Гуессан, Педретти, Диарра (Айт Беннасер, 70), Пуйо, Диа, Хаджи (Дале, 61)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Педретти, 82
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
04 декабря 19:00, Велодром, Онлайн-трансляция