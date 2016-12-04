«Марсель» обыграл «Нанси»

Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -3:0 в пользу «Марселя».

В составе победителей отличились Флориан Товен, Бафетимби Гомис и Клинтон Н’Жье. У «Нанси» был удален Бенуа Педретти.

«Марсель» набрал 21 очко и занимает десятое место в чемпионате Франции. У «Нанси» 16 очков и 16-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур