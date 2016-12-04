Валерий Белов: Критиковать немецкого судью не буду. Интересно отработал

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Югры».

- В этом поражении чисто моя вина. Моя и тренерского штаба. Не буду вдаваться в подробности, я знаю, где мы ошиблись. Нам удалось выравнять игру. Но вы видели, как мы играли в третьем периоде. Практически всё время оборонялись. По большому счету, шансов не было. В моменте с первым голом «Югры» мы ошиблись. Понятно, что игрок ошибается. Что я думаю о решениях немецкого арбитра? Интересно, интересно. Скажу так, чтобы меня не оштрафовали. Я его не критикую. Интересно отработал. Я ж не критикую никого», — приводит слова Белова «Чемпионат».

Напомним, что «Витязь» на своей площадке уступил «Югре» со счетом 2:3.

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